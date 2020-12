Misvieringen al mogelijk in grensdorp Abele omdat kerk op Franse grond staat: "Ik durf nog geen missen houden omdat er te veel volk zou zijn" 

Ieder jaar komen er zo'n 400 mensen naar de kerstviering in de buurgemeente Watou waar Ludo Lepee ook pastoor is: "We gaan moeten afwachten wat er beslist wordt. Misschien moet ik de mis 2 keer opdragen", zegt pastoor Lepee lachend. "Als er mogelijkheden zijn, dan gaan we zeker misdoen, letterlijk dan."

Ondertussen draagt pastoor Verlee iedere dag een mis op om 8 uur in zijn lege kerk in Watou. "Ik sluit de deur achter mij en doe de mis alleen in de grote kerk. Dat is bijzonder pijnlijk, want mensen hebben er echt nood aan om naar de kerk te komen, vooral in deze moeilijke tijden."