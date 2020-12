Monoliet in aardappelveld Baasrode even mysterieus verdwenen als hij gekomen is

Wie de monoliet in het aardappelveld gezet heeft, is een raadsel. Kunstenaar Arne Quinze is er in ieder geval van overtuigd dat het een grap is en dat het niet om een monoliet gaat van dezelfde makers als die in Amerika. Burgemeester van Dendermonde Piet Buyse (CD&V) staat hem daarin bij. Hij denkt eerder in de richting van enkele creatievelingen van Baasrode die het 1.200-jarige bestaan van het dorp op een ludieke manier willen vieren.

"De monoliet van Baasrode" maakte van de deelgemeente toch maar mooi even wereldnieuws. Maar de glorie was van korte duur: de monoliet is alweer weg. Al zullen de complottheorieën misschien wel blijven leven?