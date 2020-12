Nieuw verkozen president Biden wil in 100 dagen 100 miljoen Amerikanen vaccineren

Op een briefing in Wilmington, Delaware stelde de nieuw verkozen president Biden zijn plan voor hoe hij in de eerste 100 dagen van zijn ambtstermijn de corona-epidemie wil bestrijden. Biden heeft drie prioriteiten in die periode: hij wil 100 miljoen ( van de 330 miljoen) Amerikanen vaccineren, het gebruik van mondmaskers stimuleren en hij wil de kinderen weer naar school krijgen. Hij zei dat tijdens de voorstelling van Xavier Becerra, die Biden als minister van Gezondheid in zijn ploeg wil opnemen.