Nieuwe fietsenstalling onder Martelarenplein alleen toegankelijk via trap: "Enige mogelijke oplossing"

Daarom is de keuze gevallen op een zogenoemde luie trap. "Dat is een trap met brede treden en een lage hellingsgraad", legt Bart Crols uit. "In het midden is er een brede goot waarin je je fiets kan geleiden bij het naar beneden of naar boven stappen." De trap is evenwel niet voor alle fietsen geschikt. "Dat klopt", geeft Bart Crols toe. "Voor bakfietsen is deze trap niet geschikt. Maar voor dat type fietsen zijn er rond het station genoeg andere, geschikte parkeerplaatsen."