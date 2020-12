Nieuw zwemcomplex in Sint-Truiden krijgt ook een zoutbad: "Om ontspannen te drijven en relaxen"

De stad Sint-Truiden bouwt het nieuwe zwembad samen met privépartner Lago. De bouw is al aardig gevorderd. Het nieuwe complex krijgt het gebruikelijke sportbad, en ook glijbanen en een waterspeeltuin.

En dan is er ook een Limburgse primeur: een zoutwaterbad. Schepen van sport Jurgen Reniers: "We hebben, denk ik, het eerste zoutwaterbad in Limburg, waar je lekker ontspannen kan drijven en relaxen."

Het grote sportbad heeft ook een beweegbare bodem, die hoger en lager kan. Dat heeft verschillende voordelen, zegt Reniers: "Het is interessant voor clubs, maar ook voor watergewenning bij kleuters, voor aquagym en ook voor mensen met een beperking. "

De opening van het nieuwe zwembad is voor het voorjaar van 2021 gepland.