Ook volgend jaar geen grote evenementen op Antwerp Pride

En ook volgend jaar, in 2021, zal er geen parade zijn en ook het slotevenement gaat niet door. De organisatie besliste om geen massa-evenementen te organiseren uit vrees dat een aantal coronamaatregelen nog steeds zullen gelden. “We denken dat het nuttiger is om uit te gaan van wat we al zeker weten”, zegt Bart Abeel, voorzitter van de Antwerp Pride. “We denken dat volgend jaar een overgangsjaar zal zijn naar hopelijk een volledig normale editie zoals we ze kennen in 2022. Deze beslissing schept meteen ook meer duidelijkheid organisatorisch, budgettair en ook naar het aantal vrijwilligers toe.”

Dit jaar zal de Antwerp Pride plaatsvinden van 11 tot en met 15 augustus. Welke activiteiten er zullen zijn, wordt nog bekeken. De organisatie denkt onder meer aan kleinere evenementen in samenwerking met de Zomer van Antwerpen, het Openluchttheater Rivierenhof en Jazz Middelheim.