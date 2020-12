Radioshow "The Sound of O" wil alle Oostendenaars verbinden op het eind van een moeilijk coronajaar

Tom De Cock, een voormalige presentator op MNM, praat het evenement aan elkaar. Er is ook een vliegende reporter, live-muziek en vooral veel verzoekjes en verhalen. De show vindt plaats in het woonzorgcentrum De Boarebreker, maar de organisatoren willen dat iedereen hem in zijn kot beluistert. Lars Cattrijsse: "Wij zenden uit vanuit het personeelsrestaurant in de Kaïrostraat, maar je kon ons horen op Radio Noordzee en Be One en we doen een videostream. We hebben op voorhand een heel lange termijn waarin mensen de groetjes kunnen doen aan iemand of een verzoekplaatje kunnen aanvragen,. Zo kan iedereen rustig thuis blijven en veroorzaken we binnen de coronamaatregelen geen grote volksbewegingen."