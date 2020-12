Lichaam van stuntman die meer dan 30 jaar geleden stierf, opgegraven voor DNA-staal in onderzoek naar Bende van Nijvel  

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel hebben speurders begin deze week het lichaam van een stuntman opgegraven, die in 1987 om het leven kwam. Zijn naam komt voor in het onderzoek, maar de speurders hadden geen DNA-staal van hem. In het hele dossier zitten 800 namen van wie men geen DNA-staal heeft. Systematisch verzamelen de speurders die stalen nu, in de hoop dat er een match is met de DNA-sporen uit het dossier.