Paardeneigenaars kunnen attest aanvragen om tijdens oudejaarsnacht bij paard te zijn

Wie graag bij zijn dier op de wei of in de stal wil zijn, kan dus een attest aanvragen bij de gemeente. Het geldt tussen middernacht en 2 uur. Burgemeester Van Dijck denkt niet dat de inwoners misbruik zullen maken van het attest om langer buitenshuis te kunnen feesten. "We zijn geen grote gemeente en we weten nogal snel wie er dieren heeft en wie niet. Je moet ook een exact adres geven van de locatie van de wei of de stal, en dat kan gecontroleerd worden." Wie het attest toch misbruikt, riskeert een coronaboete.

Het attest geldt niet enkel voor paarden, het kan ook aangevraagd worden voor andere dieren die gevoelig zijn aan vuurwerk en die je niet in huis kan nemen, zoals alpaca's of lama's bijvoorbeeld.