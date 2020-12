Danny en Anne verloren 43.000 euro aan internetoplichter: "Hij belde me op en zei dat hij meneer Koopman was" 

"Meneer Koopman vertelde me dat die mails "phishingmails" waren en dat ik mijn geld beter even kon onderbrengen op een veilige rekening", gaat Danny verder. Zijn vrouw krijgt argwaan tijdens het gesprek maar Danny gelooft de man. "Hij vroeg me om in te loggen, zodat ik kon volgen hoe hij het geld veilig ging stellen", vertelt Danny. "Meteen toen de telefoon was neergelegd, wisten we dat we opgelicht waren. Maar het kwaad was geschied, en de rekeningen waren leeg", zucht hij. "Niet alleen ons spaargeld, maar ook dat van de kinderen, het was allemaal weg."