Plan B aflevering #43: Zal Brussel in de toekomst nog deel uitmaken van Vlaamse Gemeenschap of wordt het  apart gewest? 

De structuur van ons land verzoent eigenlijk twee tegengestelde ideeën over het concept 'deelstaat'. In Vlaanderen staat het idee van 'gemeenschap' (met bevoegdheden als onderwijs of cultuur) nog altijd voorop, terwijl Wallonië en Brussel in de eerste plaats vertrekken van het gewest (met bevoegdheden als economie en mobiliteit). Vermits de Vlaamse Gemeenschap ook in Brussel de Vlaamse taal en cultuur ondersteunt, vertokt dit bij uitstek de gedachte dat 'Vlaanderen Brussel niet zal loslaten'. Maar dat vinden de Franstaligen merkwaardig: als Vlaanderen Brussel zo belangrijk vindt, waarom lijkt het dan alsof de Vlamingen niet van deze stad houden? En waarom mag ze zich niet autonoom ontplooien, zoals de andere gewesten? Dat vroeg Alain Gerlache (RTBF) aan Ivan De Vadder (VRT NWS).