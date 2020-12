Handhaven, versoepelen of verstrengen: wat moeten we doen nu de coronacijfers op een plateau zitten?

Strenger optreden zal volgens Devos weinig zoden aan de dijk zetten. "Mijn doktersgeest zegt me dat je mensen niks oplegt door ze in te perken. Het is niet omdat de dokter zegt "Stop met roken" dat je zal stoppen met roken. Bestraffen heeft maar zin als slechts een minderheid van de bevolking niet gehoorzaamt."

"Als we een groot deel van de bevolking niet meer mee hebben, gaan we dat niet met straffen oplossen. Als iedereen op de autosnelweg 150 kilometer per uur rijdt, dan kan je misschien wel 2 bestuurders op de 1.000 klissen, maar het aantal verkeersdoden zal even hoog blijven."