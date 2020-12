Coronavirus (uiteraard) populairste zoekterm bij Google dit jaar, maar wie of wat hebben we nog opgezocht?

"Coronavirus" was in ons land het afgelopen jaar de populairste zoekterm bij Google. Dat maakte het bedrijf vandaag bekend. Elk jaar onthult Google in december welke zoektermen het vaakst werden gebruikt in vergelijking met het jaar ervoor. Dat dit jaar het coronavirus bovenaan prijkt, is geen verrassing. Ons leven werd in 2020 in grote mate beheerst door het virus.