"Privilegie der Visscherie" uit 1666 geeft Vlaamse vissers in Engelse wateren weinig hoop

Het privilege waarmee de Engelse koning Karel II in 1666 vissers uit Brugge eeuwigdurend het recht gaf om in Engelse visgronden te komen vissen, is niet echt een oplossing voor het huidige conflict tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de visserijrechten. Dat zegt professor emeritus Eddy Somers van de UGent.