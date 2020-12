Protest tegen nieuw vervoersplan want minder bussen van De Lijn in Zennevallei en Pajottenland

Een tiental schepenen van Mobiliteit uit het Pajottenland en de Zennevallei protesteert tegen het nieuwe vervoersplan voor de bussen van De Lijn in hun regio. Heel wat buslijnen zullen worden geschrapt in de landelijke gemeenten en verhuizen naar dichtbevolkte gebieden in de Rand rond Brussel. De schepenen willen dat de Vlaamse regering geld vrijmaakt voor klein, lokaal openbaar vervoer in de landelijke gebieden.