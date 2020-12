Scouts Zottegem wordt Oost-Vlaamse energieambassadeur: “We maken zelf een mobiele zonnepaneleninstallatie!”

"Een paar jaar geleden kregen we uitleg op een uiteenzetting van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Anderhalf jaar later hebben we subsidies, en kunnen we eraan beginnen. Naast de 2.500 euro van de provincie, krijgen we ook nog 2.500 euro van Cera. We gaan de installatie zelf maken, met een groepje van Scouts Zottegem en enkele mensen met de juiste kennis en ervaring.”