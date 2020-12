Minieme verschuivingen bij sociale verkiezingen: ACV blijft afgetekend de grootste, ACLVB boekt kleine winst

De sociale verkiezingen, waarbij werknemers om de vier jaar, hun vertegenwoordigers kunnen verkiezingen voor de overlegorganen met de werkgevers hebben hebben slechts minieme verschuivingen opgeleverd.

De liberale vakbond heeft opnieuw lichte winst geboekt bij de sociale verkiezingen. De ACLVB haalt ruim 13 procent van de stemmen. Vier jaar geleden was dat nog goed 12 procent.

Concreet levert dit hen een kleine 10 procent van de verkozenen op in de bijna 4.000 ondernemingsraden en iets meer dan 9 procent in de meer dan 7.000 comités voor preventie en bescherming op het werk.

De liberale bond peuzelt een klein stukje van de taart weg, die het christelijke ACV en het socialistische ABVV verder grotendeels onder elkaar verdelen. Het ACV heeft ruim 55 procent van de verkozen in de ondernemingsraden en 57 in de comités. Voor het ABVV is dat telkens zo’n 33 procent.