Tijdelijke opnamestop in AZ Sint-Jan Brugge: "Eerst interne corona-uitbraak onder controle krijgen"

Het ziekenhuis wordt enerzijds geconfronteerd met een stijgend aantal interne infecties en anderzijds met een toenemend aantal COVID-19- opnames. Daarom worden alle geplande opnames tijdelijk geannuleerd. "We stellen vast dat we toch een aantal patiënten intern besmet hebben, vooral op de geriatrische afdeling. Ook het aantal COVID-19-patiënten via spoed neemt toe", zegt algemeen directeur Hans Rigauts. "We hadden een dalende trend verwacht, maar bij ons is dat niet het geval. Ik heb vandaag 90 COVID-19-patiënten in het ziekenhuis. We willen vermijden dat die infecties zich verder uitbreiden. Daarom willen we het weekend overbruggen. Dat is eigenlijk de reden waarom we tot maandag niet-dringende operaties afgelasten."

"Uiteraard blijven dringende opnames en semi-dringende opnames mogelijk. Ook kankerbehandelingen en ambulante consultaties en activiteiten kunnen nog steeds plaatsvinden", klinkt het.