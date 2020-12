Toppleiter Jef Vermassen over 10 jaar verdwijning Elke Wevers: "Enkel een profiler kan haar terugvinden"

Vermassen en de ouders van Elke Wevers denken te weten wie verantwoordelijk is voor haar verdwijning, maar die piste is in het onderzoek volgens de advocaat nooit genomen. "We hebben in alle richtingen naar een oplossing gezocht en we denken dat er nog één mogelijk spoor is dat onvoldoende onderzocht is. Tenzij de dader zich nu toevallig verspreekt, is er nog maar één manier om de oplossing te vinden: een goede profiler aanstellen. In de zaak Ronald Janssen heb ik de ouders van Annick Van Uytsel verdedigd. Daar heeft de onderzoeksrechter gebruikgemaakt van twee profilers, opgeleid door de FBI. Zij zijn van nul herbegonnen en hebben dingen gevonden waar niemand aan gedacht had en het dossier voor een groot stuk vooruitgeholpen. Dat zou men nu ook moeten doen en dezelfde mensen aanduiden. Wanneer er dan ondervragingen plaatsvinden of iemand aangehouden wordt, is de kans groter dat de dader ook zal bekennen."