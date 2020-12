Twee verdachten aangehouden voor brandstichting in asielcentrum Bilzen

Het onderzoek duurde even, maar nu zijn dan toch drie verdachten in beeld gekomen. Het parket van Limburg bevestigt dat twee mensen in de cel zitten, en dat een derde verdachte vrij is onder voorwaarden. "Er zijn aanwijzingen dat ze mogelijk betrokken zijn geweest bij de brandstichting. Het onderzoek wordt voortgezet onder leiding van de onderzoeksrechter in Tongeren", is alles wat het parket kwijt wil.