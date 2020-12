2 Britse gezondheidswerkers reageren allergisch op Pfizer-vaccin: "Niks te verbergen, maar dit is niet verwonderlijk"

"Bij een brede vaccinatiecampagne zoals in het Verenigd Koninkrijk en binnenkort ook in heel wat andere landen in Europa, is het belangrijk hiermee rekening te houden. We moeten in staat zijn mensen die het vaccin hebben gekregen een tijdje in de gaten te houden. Dat staat ook zo in onze draaiboeken. We weten dat áls een allergische reactie optreedt, dit zo goed als meteen na de vaccinatie gebeurt. Binnen de 5 of 10 minuten."