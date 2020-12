Victor Campenaerts over het WK e-Racing: "Ik fiets mee vanuit mijn paincave"

Ook de renners zelf zien er in Zwift waarheidsgetrouw uit. "Het is een beetje zoals in het computerspel The Sims", zegt Campenaerts. "Je kan je eigen computerpersonage vormgeven. De virtuele Victor heeft dus ook een snor en rijdt op identiek dezelfde fiets als ik." Die fiets van Campenaerts wordt tijdens de wedstrijd constant gefilmd. "Valsspelen is uit den boze. In mijn appartement heb ik trouwens een paincave. De plek waar ik pijn lijd op mijn fiets op de rollen."