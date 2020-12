Vlaamse regering heeft een akkoord over de betonstop

De Vlaamse meerderheid heeft een akkoord bereikt over de zogenoemde betonstop. Dat heeft Vlaams fractieleider Wilfried Vandaele (N-VA) bevestigd in "Villa Politica", op Eén. De betonstop houdt in dat er in principe niet meer wordt gebouwd in de open ruimte. De vorige Vlaamse regering is het niet eens geraakt over de kwestie omdat er discussie was over de vergoeding voor de grondeigenaars.