18 vluchtelingen opgepakt aan luchthaven Oostende: "Eerste keer dat we zo'n grote groep vonden"  

Er zijn in de luchthaven van Oostende geen vluchten vanuit Oostende naar Groot-Brittannië. Er komen wel allerlei vrachtgoederen toe die dan in vrachtwagens verder vervoerd worden, onder andere via Calais naar Groot-Brittannië. "Misschien is het daarom dat er transmigranten naar de luchthaven komen. Maar ze maken geen kans om zich hier te verstoppen in een vrachtwagen die naar Groot-Brittannië reist", zegt luchthavenbaas Marcel Buelens.



De politie zal de komende weken 's nachts meer patrouilleren. Zo wil ze in kaart brengen of de luchthaven een nieuwe trekpleister is voor vluchtelingen.