Opnieuw lichte stijging: waar vinden de coronabesmettingen plaats? Dit is wat we weten

Het aantal besmettingen is in de afgelopen twee weken toegenomen bij zowel leerlingen als personeelsleden. Alleen in Vlaams-Brabant is de afgelopen twee weken het aantal besmette personeelsleden gedaald. "Het is relatief onder controle", zegt Stefan Grielens van de vrije CLB’s aan VRT NWS.

"De cijfers zijn vergelijkbaar met de twee laatste weken van de september", zegt Grielens nog. "We zien dat de algemene cijfers in de samenleving ook niet meer dalen. En ook leerlingen zonder symptomen worden opnieuw getest. Dat is een hele tijd niet het geval geweest."

Lees verder onder de grafiek: