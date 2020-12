Zware zolderbrand verwoest huis in Zoersel, niemand raakt gewond

Rond 19.40 uur woedde er een hevige brand in een huis aan de Lindedreef in Halle, bij Zoersel. De brand ontstond op de zolder, tussen de isolatie en het dak. Er was erg veel rook en de brandweer had moeite om de brandhaard te bereiken en te blussen.

De bewoners konden op tijd vluchten en er vielen geen gewonden. Het huis raakte wel zwaar beschadigd en is onbewoonbaar. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Dat moet een branddeskundige nu onderzoeken.