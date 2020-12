25 jaar geleden mocht barman Gunther zijn eerste woordje zeggen in "Friends": "Yeah!"

"Ik ben blij dat ik nog regelmatig een cheque ontvang. Hetgeen er overblijft, nadat de hoofdacteurs betaald zijn. Ik heb natuurlijk nooit 1 miljoen dollar per aflevering uitbetaald gekregen. Dan zou dit een heel ander verhaal zijn geweest. Ik werd gewoon per aflevering betaald, iedere keer iets meer. Nu ben ik natuurlijk erg blij dat "Friends" me nog een supplement oplevert. Maar het is niet zo dat ik kan zeggen: "Ik ben ooit Gunther geweest en kan me nu een eiland permitteren." Dat zou me nooit gelukt zijn." (Female First, september 2019)

"Op een gegeven moment kreeg ik een tweet van een medewerker van LEGO, waarin stond: “Central Perk in LEGO-blokjes zou niet echt zijn als we jou niet bijgevoegd zouden hebben." Tja, wat kan ik nu nog realiseren in mijn leven? Ik ben een LEGO-mannetje. Erg flatterend en te zot voor woorden tegelijk." (9Entertainment, oktober 2019)