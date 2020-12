350 leerlingen van Sint-Gummaruscollege in Lier kunnen examen niet afleggen na dreigtelefoontje

Toen de valse melding via de telefoon binnenkwam, waren er zo'n 40 mensen aanwezig op de school. Het waren leerkrachten en leerlingen die aan het studeren waren voor de examens. Ook de huizen naast de school werden ontruimd. Maar daarnaast waren er ook zo'n 350 leerlingen naar de school onderweg om een examen af te leggen. Alle examens werden afgelast.

"De leerlingen die nog op komst waren, zijn preventief naar huis gestuurd", zegt Magalie Derboven van de politie in Lier. "Ondertussen was ook Dovo in kennis gesteld en de federale politie kwam met drie explosievenhonden de school doorzoeken, maar dat leverde niets op."