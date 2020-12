5 nieuwe diersoorten ontdekt aan onze Belgische kust

In juli werd ook nog een isopode ontdekt. Dat is een pissebed. Eind november vond een kruier die aan het vissen was in de zee, enkele kleine pietermannen in zijn kruinet. In de mond van één daarvan zaten 2 van die isopodes. Het zijn visparasieten. Door de klimaatopwarming vind je de kleine pieterman meer en meer bij ons en nu is zijn parasiet voor het eerst in de Noordzee opgedoken.

Er doken nog 2 andere nieuwe visparasieten op: Anilocra frontalis en Nerocila bivittata.