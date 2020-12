Aantal diefstallen uit auto’s in politiezone Minos neemt sterk toe: “Laat geen waardevolle spullen achter”

De politie raadt iedereen aan om waakzaam te blijven. “Als je iets verdachts ziet, meld je dat best meteen via het noodnummer 101 of via het telefoonnummer van de politiezone waar je woont. Laat ook geen waardevolle spullen in je auto achter”, vult Verbaenen nog aan. “Check ook zeker of je auto wel goed op slot is. Bestuurders met een autosleutel waarbij het contact tussen die sleutel en het voertuig niet vereist is, bewaren die sleutel best zo ver mogelijk van de straatkant. Voor alle veiligheid steek je hem ook beter in een doosje.”