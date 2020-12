Toekomstperspectief in donkere tijden voor toerisme: waarom AirBnB in volle coronacrisis naar de beurs trekt

Dat de waarde van AirBnB in volle crisis is teruggevallen naar zo’n 18 miljard dollar is vandaag al helemaal vergeten; nu wordt het bedrijf alweer op zo’n 42 miljard dollar gewaardeerd. Beleggers zijn in het bijzonder tuk op het bedrijf omdat het één van de weinige technologiebedrijven is die ook winst hebben kunnen maken in het verleden.

Omdat het zich tijdens de coronacrisis bijzonder wendbaar heeft getoond, hebben beleggers er vertrouwen in dat AirBnB dé toekomst is voor toerisme. “Het toerisme draait vandaag niet goed, maar volgend jaar waarschijnlijk wel en het jaar erna misschien nog beter. Dat is een verhaal dat heel goed verkoopt vandaag”, analyseert Tom Simonts.