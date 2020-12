Amerikaanse overheid onderzoekt belastingen Hunter Biden

De Amerikaanse overheid onderzoekt de belastingen van Hunter Biden, de zoon van de verkozen Amerikaanse president Joe Biden. Dat heeft Hunter Biden meegedeeld in een verklaring, via het transitieteam van zijn vader. De Amerikaanse president Donald Trump had Biden al herhaaldelijk tijdens zijn verkiezingscampagne beschuldigd van corruptie. De zoon zelf heeft er vertrouwen in dat hij "wettelijk en correct" heeft gehandeld.