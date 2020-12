Brussel heeft plan klaar voor vaccinatie tegen corona: "Derde golf zou hele plan overhoop gooien"

Daarna komen andere risicopatiënten aan de beurt, zoals mensen met gezondheidsproblemen en 65-plussers. In een volgende fase volgen essentiële beroepen zoals brandweer, politie en apothekers. "Zij zullen naar één van de vaccinatiecentra moeten gaan", zegt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. "Om die in te richten zullen we enkele bestaande testcentra ombouwen. We werken ook aan het idee om één van de expohallen op de Heizel tijdelijk te gebruiken. Als alles volgens plan verloopt, zouden alle Brusselaars tegen eind 2021 een vaccinatie kunnen krijgen."