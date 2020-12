Privacycommissie van de politie start onderzoek naar drones in politiezone in Limburg tijdens eindejaarsperiode

Daarom start het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC) een onderzoek naar hoe die controle aan de hand van drones precies in z'n werk zal gaan. "Om welke drones gaat het bijvoorbeeld", zegt Frank Schuermans van het COC. "En om welke camera's gaat het? Het is ons niet duidelijk of het enkel gaat over warmtecamera's of ook over camera's die beelden in klaar kunnen maken. En we gaan ook de wetgeving eens bekijken. Momenteel is er een ruime opvatting van het artikel dat de politiediensten toelaat om drones te gebruiken voor camerawerk. De vraag is of dat zo moet blijven?"