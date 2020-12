Arbeidsinspectie gaat meer controleren op naleven telewerk: "Niet bij mensen thuis binnenvallen"

Naar schattingen werken zo'n 1 miljoen van de 3,5 miljoen werknemers in ons land nu thuis. Volgens minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) kan het aantal mensen dat thuis werkt nog hoger. "Uit de laatste telewerkmonitor die we hebben blijkt dat het aandeel werknemers dat telewerkt gestegen is. In oktober was het 21 procent en nu is het 30 procent. Maar heel wat werkgevers denken dat er niet getelewerkt kan worden, terwijl het wel kan."



Ze doet dan ook een oproep aan bedrijven om gebruik te maken van werkbaarheidscheques. "Je kan daarmee advies inwinnen over hoe je dat telewerk op een goede manier kan invoeren in je bedrijf. Ik zie dat daar nog te weinig bedrijven gebruik van maken."