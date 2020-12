Corona legt tv-kok Jeroen De Pauw geen windeieren: "Van 30 naar 3.000 aperitiefzakjes per week"

Enkele jaren geleden ontwikkelde Jeroen De Pauw ook al de “aperobag”, een zak vol met aperitiefspullen zoals onder andere crackers, salsadips, chips en een flesje wijn of cava. “De verkoop van die aperobag ontzettend hard gestegen tijdens corona”, vertelt Jeroen. “In het begin deden we 30, 40 zakken per week en nu zitten we aan 2.000 tot 3.000 zakken per week. Mensen mogen niet meer op restaurant of café, aperitieven is zowat het enige wat we kunnen.”