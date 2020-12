De Diana-look is weer "hot": Lady Di herleeft als stijlicoon door Netflix-reeks "The crown"

Op de avond van de uitzending is Diana in Londen te gast op een liefdadigheidsgala van het blad "Vanity Fair". Op het laatste moment beslist ze om van outfit te wisselen en een gewaagde zwarte jurk te kiezen, die ze al drie jaar niet heeft durven dragen. Ze ziet er zo verbluffend uit, dat boulevardkrant "The Sun" zich de volgende dag vrolijk maakt over Charles met als kop boven haar foto: "The Thrilla He Left To Woo Camilla” (de thriller die hij verliet om Camilla te verleiden).