Europese Centrale Bank pompt nog eens 500 miljard euro in de economie (en laat rente op laagste niveau ooit)

De extra steunmaatregel komt niet onverwacht. Eind oktober had de ECB al hints gegeven dat er in december wel eens bijkomende ingrepen zouden kunnen volgen. De tweede coronagolf leidde tot heel wat zware ingrepen in verschillende eurolanden, waardoor het openbaar leven nagenoeg kwam stil te liggen en de economie nieuwe klappen kreeg.

De ECB besliste vandaag in Frankfurt om haar aankoopprogramma van overheids- en bedrijfsobligaties inderdaad uit te breiden. Het wordt ook verlengd tot zeker maart 2022. Tot nu toe was dat juni 2021. Het programma - PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) - werd in maart opgestart en al in juni een eerste keer opgetrokken, toen tot 1.350 miljard euro.

Daarnaast verlengde de ECB ook een programma waarbij banken tegen zeer gunstige tarieven geld kunnen lenen bij de centrale bank. Banken kunnen bovendien meer geld tegen die voorwaarden lenen.