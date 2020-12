"Ernstig" nucleair incident in Finland, maar geen stralingslek

"Er is geen gevaar voor mens en milieu" vanwege het incident bij de Olkiluoto 2-centrale in het westen van Finland, zei Tomi Routamo van de nucleaire veiligheidsinstantie STUK.

Hoewel de stralingsniveaus rond de fabriek normaal zijn en er geen extern lek was, beschreef STUK het incident in een tweet als "ernstig". STUK kondigde later aan dat "de situatie stabiel is en de centrale veilig is", en dat het stralingsniveau weer normaal was.



