FrieslandCampina wil vestiging in Genk sluiten, 211 jobs bedreigd

In de Genkse Yoko Cheese-fabriek wordt kaas verpakt. FrieslandCampina wil zijn kaasverpakkingsactiviteiten echter concentreren in twee Nederlandse vestigingen, in Wolvega en Leerdam.

"Ik besef dat het voornemen om afscheid te nemen van onze vestiging in Genk hard aankomt", laat Hans Meeuwis, hoofd van de afdeling Dairy Essentials weten in een persbericht. "Vanuit de onderneming zullen we in het geval van sluiting onze medewerkers ondersteunen bij het zoeken naar ander werk."