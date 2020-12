Gabriella en Oscar vieren 70 jaar huwelijk op covidafdeling: “Als ze samen zijn, zijn ze altijd gelukkig”

Het echtpaar keek voor hun jubileum al jaren uit naar een groot familiefeest met alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dat is nu niet mogelijk, er kon zelfs niemand van de familie bij zijn. “Dat is jammer, maar als ze samen zijn, zijn ze altijd gelukkig”, zegt Van den Driessche.

Het team van de covidafdeling in AZ Delta liet de dag niet zomaar voorbij gaan. Ze zorgden voor ballonnen, taart en een kaartje. De kleindochter stuurde een boeketje bloemen. “Ik mag ze niet zien bij zo’n speciale verjaardag, maar ik denk dat het beter is dat we nog even wachten. Ook zij hadden iets anders in gedachten, maar ze zijn wel samen. En dat is echt het enige wat telt voor hen.”