Nog amper mensen zonder papieren teruggestuurd, net als Myriam die "Corona kreeg en moest blijven werken"

In ons land leven naar schatting 100.000 tot 150.000 vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. Ze hebben meestal al een bevel om het grondgebied te verlaten gekregen. Maar vaak blijft het bij dat papier en is er weinig of geen opvolging. Heel wat van hen blijven in België wonen, al zitten ze vanaf dan in een extra kwetsbare positie. Ze hebben bijvoorbeeld geen recht op steunmaatregelen of een uitkering.

Twee migranten zonder verblijfsvergunning getuigen voor de camera hoe ze in Brussel zonder vangnet de pandemie proberen te overleven.

Bekijk hier de reportage en lees verder onder de video: