Geef de jongeren voorrang bij de coronavaccinaties, ze verdienen het

Als volwassenen kunnen we wél op de langere termijn denken, en dat mogen we vandaag zeker niet nalaten. Want er staat meer op het spel dan een paar maanden puberale somberheid. Psychiaters wijzen er op dat de meeste mentale gezondheidsproblemen bij volwassenen hun oorsprong vinden in de adolescentie en jongvolwassenheid. Niet alleen voor de identiteits- en empathieontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling van een goede geestelijke gezondheid is dit dus een cruciale periode.

Als we niet opletten, zouden we wel eens heel wat toekomstige ellende op ons kunnen afroepen. Want uitzichtloosheid en het gevoel geen controle te hebben over je leven – dingen waar wij onze jongeren vandaag volop aan blootstellen – vormen belangrijke oorzaken van depressie. Door massaal de nadruk te leggen op "wat allemaal niet mag", drukken we hun jeugdige drang naar initiatief de kop in; door maatregelen boven hun hoofd te beslissen, maken we hen monddood en passief.

Het enige wat ze kunnen doen is lijdzaam toekijken en knikken. Als je ooit een recept zocht voor hoe je iemands energie draineert, dan heb je het nu. Het is maar de vraag of we op die manier timmeren aan een sterke, ondernemende generatie die straks mee de (financiële) puinhoop van deze crisis zal moeten opruimen.