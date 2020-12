Grondwaterexpert bevestigt: "Duvel wordt inderdaad gemaakt met hetzelfde water als coronavaccin"

"Vooral voor het maken van bier is de kwaliteit van het water heel belangrijk", gaat Huysmans voort. "Want bier bestaat uit 80 tot 90 procent uit dat grondwater en dat bepaalt dus ook de smaak van het bier." Maar is dat ook het geval voor het vaccin? "Ik betwijfel of er ook daarin zoveel van dat grondwater terechtkomt", lacht ze. "Ik weet niet zo heel veel van de productie van vaccins."

Ze waarschuwt wel dat er zuinig moet omgesprongen worden met dat grondwater: "Het is toch al vrij diep dat ze water oppompen en dat is wel gevaarlijk, want we moeten zien dat we uit zulke diepe lagen niet meer water oppompen dan dat er aangevoerd wordt. Dat is in Vlaanderen al een paar keer gebeurd. We moeten daar dus zeker waakzaam voor zijn. Het is niet zo dat alle bedrijven zomaar zoveel water als ze willen mogen oppompen. We mogen die lagen niet uitputten."