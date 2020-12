Hasselt voert zone 30 in in alle wijken binnen grote ring

Wijk per wijk zal bekeken worden welke extra maatregelen genomen kunnen genomen om het straatbeeld meer geschikt te maken voor een zone 30. "We willen dat volgend jaar alle signalisatie in orde is", zegt Marc Schepers. "We zijn al bezig in de Heilig Hartwijk, maar we gaan ook naar Runkst en Katarina om aanpassingen te doen. Dat kan dan gaan over wegversmallingen, asverschuivingen of bomen."