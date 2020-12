Homejacking in Leuven: man stond gekneveld voor woonst, buurt slaat alarm

Het is zeker niet de eerste keer dat criminelen toegang krijgen tot een woning door zich uit te geven voor bijvoorbeeld technici. Toch wil het parket nog niet vooruit lopen op het onderzoek, al waarschuwt Sarah Callewaert wel. "We kennen de details nog niet, maar we roepen in ieder geval op om altijd voorzichtig te zijn als er onbekende mensen zich onverwacht aanbieden om te werken in je woning. Je vraagt best een identificatie voor je ze binnen laat."