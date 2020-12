Genk en Halen buizen op verloren portefeuille-test van "Factcheckers"

"De registratie bij ontvangst in Halen is perfect gebeurd", zegt Dorien Baens van de politie LRH. "Maar de inspecteur zag dat er geen enkel identiteitsdocument in de portefeuille zat, waardoor hij die in een gesloten box heeft gestoken, die na enkele weken naar de stad gaat. Verloren goederen worden na een bepaalde tijd eigendom van de stad." Maar toen de eigenaar langskwam om de portefeuille op te halen, werd die niet meteen gevonden. "De andere collega's hebben helaas niet de reflex gehad om in die box te gaan kijken", gaat Baens verder. "Toen we uiteindelijk gecontacteerd werden door de televisieploeg zijn we uiteraard wel meteen in die box gaan kijken en hebben we de portefeuille met het geld en andere spullen gevonden en teruggegeven. Er was dus zeker geen kwaad opzet in het spel, maar het had niet mogen gebeuren, dus we gaan de systemen nu beter op punt stellen."