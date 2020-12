Cegeka koopt Citymesh en wordt vierde mobiele operator (maar daar gaat u zelf wellicht niet veel van merken)

Even terugspoelen: in ons land was er nog ruimte voor een vierde mobiele operator. De licentie voor wat in technische termen het "2,6 GHz-spectrum" wordt genoemd, werd dit voorjaar geveild door de overheid. Uiteindelijk bleek dat het West-Vlaamse bedrijf Citymesh de enige geïnteresseerde partij was en kon het de licentie voor een prikje (het minimumbedrag van 15 miljoen euro) kopen.