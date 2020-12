Jean-Marie Dedecker is kwaad op gouverneur Decaluwé: "Middelkerke pakt coronacrisis wel goed aan"

Volgens burgemeester Dedecker pakt Middelkerke de coronacrisis wel goed aan, want het aantal besmettingen in de gemeente is laag. De doorgedreven controles die de gouverneur wil, noemt hij onzin. "Er is een groot verschil tussen je best doen en in overdrive gaan", zegt hij. "Ik doe niet mee aan huiszoekingen, dronezoektochten en dergelijke meer. Wij hebben hier al 20 jaar lang een transmigrantenprobleem en waarschijnlijk werden er daar nog nooit boetes voor uitgeschreven. Toch zou de kleine mens nu tijdens de eindejaarsfeesten gepest worden met een boete van 250 euro tot 4.000 euro."

Dedecker weerlegt de kritiek dat er in Middelkerke te weinig boetes worden uitgeschreven."Middelkerke is de beste leerling van de klas op vlak van coronabesmettingen en handhaving. Wij volgen de wet en wie de wet niet volgt, wordt beboet. Dat is ook zo in Middelkerke. Maar de gouverneur ziet de mensen nu als statistieken. In mijn ogen is hij op die manier verkeerd bezig."