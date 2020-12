Jonge universiteitsstudente schrijft emotionele open brief over verlenging code rood aan Gentse universiteit

Toen het nieuws kwam dat de strenge code verlengd wordt tot eind maart van volgend jaar, werd het psychologiestudente Maïté Van De Velde even te veel. Ze besloot haar gevoelens neer te pennen in een open brief. Ze heeft veel begrip voor de situatie, maar omgekeerd vraagt ze ook begrip. Dat de brief zó veel reactie ging krijgen had ze niet verwacht. Maar ze is blij dat haar boodschap is overgekomen. "Want met dit nieuws is het perspectief wat weggenomen. Ik had altijd hoop dat het snel gedaan zou zijn, maar nu is die hoop weer even weg", zegt Van De Velde.